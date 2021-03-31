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Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

Bugün pek çok konuda başvuru için son tarih. Esnaf, çalışanlar, yapılandırmaya başvuranlar, vergi beyannamesi vereceklerin bugün işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yapılandırmaya başvuranlar bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödemek zorunda. Yine kira geliri elde edenler için beyanname vermenin son tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Esnaf için kira gelir ve ciro desteklerine başvuru tarihi de 31 Mart'ta bitiyor. Milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra çalışanlar normal mesaiye geçerken ücretleri de tam olarak yatırılacak. Ayrıca çalışanlar için artık primler 30 gün üzerinden yatırılacak.

31.03.2021 07:54 - Son Güncelleme: 31.03.2021 07:54
Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

Bugün pek çok başvuru ve ödemenin son tarihi. Esnaf, çalışanlar, yapılandırmaya başvuranlar, vergi beyannamesi verecekler bu tarihe dikkat! Yapılandırmaya başvuranlar bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödemek zorunda. Kira geliri elde edenler için beyanname vermenin son tarihi 31 Mart olarak açıklandı. Esnaf için kira gelir ve ciro desteklerine başvurular bugün sona eriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm detayları yazdı. İşte kısaca 31 Mart tarihinde sona erecek gelişmeler...

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Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

1)KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK

*Milyonlarca işçi normal çalışmaya geçecek
*İşçilerin 1.341 TL'lik primlerini devlet ödeyecek
* Mesailer ve ücretler tam ödenecek

Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

2) GSS BORÇLARI SİLİNECEK

*GSS borcu olanlar test yaptırırsa tüm borç silinecek
* Kişi başı geliri 1192 liradan az olanlar prim ödemeyecek
*Daha fazla olup çalışmayanlar 107 liraya aile boyu sağlık hizmeti alacak
*30 Nisan'a kadar borcu ödeyenden faiz ve gecikme cezası alınmayacak

Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

3) ESNAFIN BAŞVURUSU SONA ERECEK

*Kira ve gelir ile ciro desteği için başvuru için son tarih.
*Küçük esnaf aylık 750-500 lira kira desteği alacak
*Gelir desteği ise aylık 1000 lira olarak ödenecek

Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

4) KİRA GELİRİ İÇİN BEYANNAME ZAMANI

*İşyeri ve konut kira geliri elde edenler beyanname verecek
*Beyannameler internetten doldurulacak. 6.00 TL istisna olacak
*Masrafı olan gerçek, olmayan götürü yöntemini seçecek