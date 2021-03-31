Bugün başvuru için son gün! Süre gittikçe azalıyor! Destek için 500-750-1000 lira...

Bugün pek çok konuda başvuru için son tarih. Esnaf, çalışanlar, yapılandırmaya başvuranlar, vergi beyannamesi vereceklerin bugün işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yapılandırmaya başvuranlar bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödemek zorunda. Yine kira geliri elde edenler için beyanname vermenin son tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Esnaf için kira gelir ve ciro desteklerine başvuru tarihi de 31 Mart'ta bitiyor. Milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra çalışanlar normal mesaiye geçerken ücretleri de tam olarak yatırılacak. Ayrıca çalışanlar için artık primler 30 gün üzerinden yatırılacak.

31.03.2021 07:54 - Son Güncelleme: 31.03.2021 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





