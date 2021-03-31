Analistlerin gözü yaşlı! Altın fiyatları hızla yükselişe geçti! Tavan fiyatları gördü! Çeyrek altın sınırları zorluyor!

Gram altın fiyatı haftanın açılış gününde 450 lira seviyelerindeyken dolar-tl kurundaki yükselişlere paralel olarak bir gün içinde 455 liraya göz kırmaya başladı. Yatırımcılar altın fiyatındaki bu tür kademeli yükselişin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Düğün hazırlığında olanların yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatı ise tavan seviyelere tırmanmaya devam ediyor.