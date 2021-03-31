Analistlerin gözü yaşlı! Altın fiyatları hızla yükselişe geçti! Tavan fiyatları gördü! Çeyrek altın sınırları zorluyor!
Altın fiyatları hızla yükselişe geçti! Tavan fiyatları gördü! Analistlerin gözü yaşlı! Gram altın maliyetindeki yükseliş her geçen gün çoğalarak devam ederken evrensel piyasalardaki ons altın maliyetinde ise çalkantılı görünüm sürüyor. Yaz mevsimi yanaşırken düğün sezonu evveli çeyrek altın maliyetini görenler ise büyük afallamışlık yaşıyor. Altın maliyetinde tesirli olan etmenlerin başında dolar-tl paritesinin son yarıyılda büyük yükselişler yaşaması dikkat topluyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,965 liraya geriledi. İşte 31 Mart bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları....
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken yatırımcılar ne yapacağını bilemedi. Peki, uzman altın yorumları ve tahminleri nasıl oldu? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar... Emtia piyasası uzmanları, global piyasalarda dolar cinsinden satılan ons altın fiyatında yükseliş beklentisini sürdürüyor. Altın analistleri yıl sonuna doğru ons altın fiyatının daha yüksek seviyelere ulaşacağını söylüyor. Öte yandan vatandaşları ilgilendiren iç piyasalarda ise altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dolar-tl paritesinin hızla yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanma hareketleri altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Gram altın fiyatı haftanın açılış gününde 450 lira seviyelerindeyken dolar-tl kurundaki yükselişlere paralel olarak bir gün içinde 455 liraya göz kırmaya başladı. Yatırımcılar altın fiyatındaki bu tür kademeli yükselişin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. Düğün hazırlığında olanların yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatı ise tavan seviyelere tırmanmaya devam ediyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 732,00 lira, Cumhuriyet altını 2.996,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 451,70 liradan işlem gördü.