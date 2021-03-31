Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK

Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.