Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…
İkinci el araç alım satımında yeni düzenleme geliyor. Kayıt dışı ekonomi için hazırlanan yeni yasa teklifi Meclis'e sunulmak üzere hazırlanıyor. Söz konusu vergi paketinde ikinci el araç alım ve satımını da ilgilendiren çok önemli bir detay bulunuyor. Düzenleme ile ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınacak. Kar paylarından peşin vergi ödenecek!
GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK
Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır" denildi. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. Normal vergilemeye tabi bir kurumun kazancı üzerinden halen yüzde 20 kurumlar vergisi hesaplanıyor.