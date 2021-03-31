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Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

İkinci el araç alım satımında yeni düzenleme geliyor. Kayıt dışı ekonomi için hazırlanan yeni yasa teklifi Meclis'e sunulmak üzere hazırlanıyor. Söz konusu vergi paketinde ikinci el araç alım ve satımını da ilgilendiren çok önemli bir detay bulunuyor. Düzenleme ile ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınacak. Kar paylarından peşin vergi ödenecek!

31.03.2021 07:33 - Son Güncelleme: 31.03.2021 07:33
Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

AK Parti'nin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek.

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Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. Ayrıca ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınması, kâr payları dağıtımında verginin peşin ödenmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.

Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK
Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

Bu düzenlemenin gerekçesinde "Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır.

Hükümet düğmeye bastı! Yeni vergi paketi geliyor! İkinci el araç satışında…

Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır" denildi. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. Normal vergilemeye tabi bir kurumun kazancı üzerinden halen yüzde 20 kurumlar vergisi hesaplanıyor.