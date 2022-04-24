Bugün başvuran parasını alıyor! Kuruşu kuruşuna verilecek 10 bin TL'nin üzerinde! Evi olanalar dikkat! Dilekçe ile devlete başvuru yaparak...

Bugün başvuran parasını alıyor! Kuruşu kuruşuna verilecek 10 bin TL'nin üzerinde! Dilekçe ile devlete başvuru yapanlardan şartları taşıyanlar iadesine hemen kavuşabilecek. 2017 yılından 2022 yılına kadar iade almak mümkün. Devlet yatırılmış olan o paraları tek tek hesaplara aktarıyor. Bir çok kişi halen tapu harç parasını geri alabileceğini bilmiyor. Ev alım satım sürecinde en çok masrafa neden olan ödemelerden biri de tapu harç paraları. Vatandaşlar ev alırken bu ödemeleri geri alma hakkında sahip. Peki ama nasıl? Yanıtı haberimizde...