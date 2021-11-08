Bizzat başvur parayı al! SGK'ya dilekçesini veren 8 aylık parasını direkt alıyor! Bunu duyan kişi sayısı o kadar az ki...
Yüzlerce meslekte alın teri döken milyonlarca işçinin yasal hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler var. En önemli haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok büyük önem taşıyor.
Bizzat başvur parayı al! SGK'ya dilekçesini veren 8 aylık parasını direkt alıyor! Bunu duyan kişi sayısı o kadar az ki... Çalışanlar emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer almaktadır. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçmektedir.
MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."