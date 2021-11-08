Bizzat başvur parayı al! SGK'ya dilekçesini veren 8 aylık parasını direkt alıyor! Bunu duyan kişi sayısı o kadar az ki... Çalışanlar emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer almaktadır. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçmektedir.