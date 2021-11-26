Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a müjde! Sona geliniyor! EYT'liler için tek tek sıralandı! 20 yıllık sigorta süresini dolduranlar...
EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 2022'ye az bir süre kala agari ücret zammının belirlenmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili çalışmaların başlaması için talimat verdi. İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller...
EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yapılan son açıklamalarda. 2022 yılına yaklaşılmasıyla çalışanların maaşlarına yapılacak zam miktarı merakla beklenirken, 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. EYT'liler için şuanda tam 5 formül bulunuyor. Formüllerden en dikkat çekeni ise 'Sürenin tamalanması' formülü oldu. Bu formüle göre 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınarak kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek. İşte tüm formüller ve EYT ile ilgili çalışmaların detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma sonucunda düzenlemeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son karar Erdoğan'da olacak. İşte masada bulunan 5 formülün detayları...
1. KISMİ EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik formülüne göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Böylelikle 3600 günü tamamlayanlar kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.
2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.