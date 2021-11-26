Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a müjde! Sona geliniyor! EYT'liler için tek tek sıralandı! 20 yıllık sigorta süresini dolduranlar...

EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yapılan son açıklamalarda. 2022 yılına yaklaşılmasıyla çalışanların maaşlarına yapılacak zam miktarı merakla beklenirken, 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. EYT'liler için şuanda tam 5 formül bulunuyor. Formüllerden en dikkat çekeni ise 'Sürenin tamalanması' formülü oldu. Bu formüle göre 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınarak kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek. İşte tüm formüller ve EYT ile ilgili çalışmaların detayları...