Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

Batılı ülkelerin altından çıkması nedeniyle altının ons fiyatı son 9 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altında yaşanan sert gerileme sonrası ons fiyatı 1700 doların altına geriledi ve 1688 dolara kadar geldi. Ağustos ayında 2073 dolara kadar çıkan ve 7 ay içinde 400 dolara yakın değer kaybederken 540 liraya kadar çıkan gram altın ise 410 liraya kadar gerileyerek 130 lira değer kaybetti. Altında yaşanan sert düşüş sonrası en çok merak edilen konu, altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği konusu oldu. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketini destekledi.

08.03.2021 11:44 - Son Güncelleme: 08.03.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





