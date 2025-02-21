Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 21 Şubat 2025 itibarıyla ons altın kritik seviyelerde seyrederken, gram altın fiyatları da yatırımcıların radarında. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor. Peki, altın cephesinde güncel fiyatlar ne durumda? İşte son veriler...