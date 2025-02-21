SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat'ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Haftanın son işlem gününe giriş yapmışken yatırımcılar tarafından altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. İnişli çıkışlı bir seyir izleyen altın yükselişini sürdürüyor. Peki, 21 Şubat 2025 (bugün) itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte piyasadan canlı altın verileri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:45
Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 21 Şubat 2025 itibarıyla ons altın kritik seviyelerde seyrederken, gram altın fiyatları da yatırımcıların radarında. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor. Peki, altın cephesinde güncel fiyatlar ne durumda? İşte son veriler...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

GRAM ALTIN:

ALIŞ 3.429,69 – SATIŞ 3.430,25

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

ÇEYREK ALTIN:

ALIŞ 5.758,00 – SATIŞ 5.811,00

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

YARIM ALTIN:

ALIŞ 11.522,00 – SATIŞ 11.627,00

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

TAM ALTIN:

ALIŞ 23.034,00 – SATIŞ 23.219,00

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

CUMHURİYET ALTINI:

ALIŞ 23.436,00 – SATIŞ 23.790,00

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

ATA ALTIN:

ALIŞ 23.672,00 – SATIŞ 23.850,00

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

22 AYAR BİLEZİK:

ALIŞ 3.207,76 – SATIŞ 3.384,19

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

ONS ALTIN:

2.931,13 USD

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir. CANLI ➡ Altın Fiyatları İÇİN TIKLAYINIZ!

Bugün altın ne kadar arttı? 21 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons...

Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.