5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Yaklaşık 16.4 milyon emekliye, dul ve yetime ek gelir sağlayan banka promosyonunda yeni perde açılıyor. Emeklilerin daha yüksek promosyon alabilmesi harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için bankalarla yeni protokol imzalamaya hazırlanıyor.

Bu protokolle birlikte hem yeni aylık bağlanan hem de taahhüdü süren emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancı büyüyecek. İşte adım adım yeni promosyon...

İLK ADIM PROTOKOL:

SGK ve bankalar yeni promosyon protokolü imzalayacak. Bu protokol ile maaş dilimlerine göre promosyon tutarları belirlenecek. Bunlar yeni taban promosyon tutarları olacak. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek.

KAMPANYALAR YENİLENECEK:

Bankalar kampanyalarını da gözden geçirecek. İsteyen bankalar, emekli müşteri pastasını büyütmek için daha yüksek promosyon imkanı sunacak. Protokolle yükseltilecek taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterken; kimileri şartsız kimileri de halen de uygulanan otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek ödeme yapacağını duyuracak. Hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek.