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5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin daha yüksek promosyon alması için harekete geçen SGK, bankalarla yeni protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni promosyondan herkes yararlanabilecek. İşte promosyon kazancını artıracak yol haritası...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 07:03 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 07:03
5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Yaklaşık 16.4 milyon emekliye, dul ve yetime ek gelir sağlayan banka promosyonunda yeni perde açılıyor. Emeklilerin daha yüksek promosyon alabilmesi harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için bankalarla yeni protokol imzalamaya hazırlanıyor.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Bu protokolle birlikte hem yeni aylık bağlanan hem de taahhüdü süren emeklilerin, dul ve yetimlerin promosyon kazancı büyüyecek. İşte adım adım yeni promosyon...

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

İLK ADIM PROTOKOL:
SGK ve bankalar yeni promosyon protokolü imzalayacak. Bu protokol ile maaş dilimlerine göre promosyon tutarları belirlenecek. Bunlar yeni taban promosyon tutarları olacak. Bankalar emeklilere bu tutarların altında promosyon veremeyecek.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

KAMPANYALAR YENİLENECEK:
Bankalar kampanyalarını da gözden geçirecek. İsteyen bankalar, emekli müşteri pastasını büyütmek için daha yüksek promosyon imkanı sunacak. Protokolle yükseltilecek taban promosyon tutarından yararlanmak için sadece 3 yıllık taahhüt vermek yeterken; kimileri şartsız kimileri de halen de uygulanan otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla daha yüksek ödeme yapacağını duyuracak. Hem en düşük hem en yüksek promosyon tutarları artarken, emeklilerin kazancı büyüyecek.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

EMEKLİ SEÇİM YAPACAK:
Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini inceleyen emekli tercihini yapacak. Ya aynı bankada devam ederek promosyonunu güncelleyecek ya da başka bankaya geçebilecek. Karar verme aşamasında bankaların promosyon şartlarının detaylıca incelenmesi önemli olacak.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

GÜNCELLEME YAPILACAK:
Bankasından aldığı promosyon tutarını yükseltmek isteyenler güncelleme başvurusunda bulunacak. Bunun için şubeden ya da mobil uygulamadan başvurmak yetecek.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Banka da öncelikle iade tutarını hesaplayacak. Bu kapsamda, daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam da taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon verilecek ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılacak.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

BANKA DEĞİŞTİRİLEBİLECEK:
İsteyen emekli de başka bankaya geçebilecek. Bunun için emekli öncelikle mevcut bankasına kalan sürenin promosyonunu iade edecek. Ardından emekli maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

AKBANK: Otomatik fatura talimatı verenlere 17.500 TL'ye varan promosyon
DENİZBANK: 20.000 TL'ye kadar promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

GARANTİ: 15.000 TL'ye varan nakit
HALKBANK: 12.000 TL'ye kadar promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

ING: 15.000 TL'ye varan promosyon, diğer ayrıcalıklarla 25.000 TL
İŞ BANKASI: 12.000 TL'ye varan promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

QNB: 15.000 TL'ye kadar promosyon ve 1.200 TL kredi kartı indirimiyle toplam 16.200 TL'ye varan imkan
TEB: 12.000 TL'ye varan promosyona ilaveten otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin TL ödemeyle toplam 21.000 TL'ye varan imkan

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

VAKIFBANK: 12.000 TL'ye kadar nakit promosyona ilaveten kartla harcamaya toplam 15.000 TL'ye varan ek ödemeyle 27.000 TL'ye varan avantaj
YAPI KREDİ: 20.000 TL'ye varan promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

ZİRAAT: 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

ŞİMDİ KİM, NE ALIYOR?

10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-20.000 TL promosyon
10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-23.000 TL promosyon
15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-25.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-27.000 TL promosyon

5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

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5 ADIMDA YENİ PROMOSYON | Emekliler nasıl daha yüksek ödeme alabilecek? Hangi banka ne veriyor?

Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.