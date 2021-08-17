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Haberler Ekonomi Bugün al 2022'de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Bugün al 2022'de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Bugün yapıp 2022 yılında ödemeye başlayabilirsiniz! Otomobil almak isteyenler için kampanyalar ardı ardına geldi. Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla DACIA kampanyası, DACIA Duster Prestıge Eco-G Lpg model vasıtalarda 4 bin TL indirim kampanyasını duyurdu. DACIA Duster Prestıge Eco-G Lpg model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 4 bin TL kampanyasını sundu. DACIA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Dacia markasının kampanyaları 31.08.2021 tarihine kadar geçerli.

takvim.com.tr
17.08.2021 11:48 - Son Güncelleme: 17.08.2021 11:48
Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV matrahında oluşturulan farklılık ardından Dacia'da indirimli yeni fiyat listesini açıkladı. Bilindiği üzere ÖTV matrahında oluşturulan farklılık firmanın fazlası sıfır modelinin yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşmesine niçin oldu. Bu farklılıkle eş güdümlü Dacia 2021 model Duster ve Loggy'nin birtakım paketlerine 56 bin TL'ye varan indirim uyguladı. İşte ÖTV ardından Dacia'nın indirimli sıfır vasıta fiyat listesi...

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Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

DACIA resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

Duster Prestıge Eco-G Lpg'de Ağustos Ayına Özel 4.000 Tl İndirim

Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Duster'ın ortalama CO2 salımı 137 (benzin) / 115 (LPG) g/km; yakıt tüketimi 5,6 (benzin) / 7,3 (LPG) lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir.

Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.08.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Dacia'nın Ağustos ayı itibari ile geçerli olan güncel fiyat listesi;

2021 Model Dacia Sandero ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları;

Comfort 1.0 Sce 65 bg: 164.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: 176.500 TL

Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 202.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 211.900 TL

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