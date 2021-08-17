Bugün al 2022’de öde! Binlerce lira nakit indirimi yapılacak: Araba satın almak isteyenler DACIA kampanyası

Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV matrahında oluşturulan farklılık ardından Dacia'da indirimli yeni fiyat listesini açıkladı. Bilindiği üzere ÖTV matrahında oluşturulan farklılık firmanın fazlası sıfır modelinin yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşmesine niçin oldu. Bu farklılıkle eş güdümlü Dacia 2021 model Duster ve Loggy'nin birtakım paketlerine 56 bin TL'ye varan indirim uyguladı. İşte ÖTV ardından Dacia'nın indirimli sıfır vasıta fiyat listesi...