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Kredi kartına ilk fren nakit avansa! Sınırlama getirildi

Bankalar, son 1 yılda yüzde 150'nin üzerinde büyüyen bireysel kredi kartlarında, resmi düzenleme yapılmadan ilk adımı attı. Bankalar kredi kartında nakit avansa sınırlama getirip vadeyi de 3 aya çekti. Bazı bankalar ise nakit avansı tamamen durdurdu. Nakit avansın döviz ve altın alımı için kullanıldığı, sınırlamanın gerekli olduğu vurgulandı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 07:22 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:22
Kredi kartına ilk fren nakit avansa! Sınırlama getirildi 1

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta kredi büyümelerinde aylık sınırları düşürmesi ve sınırı aşan bankalara zorunlu karşılık getirmesinin de etkisiyle kredi kartından nakit avans kart limiti yüzde 25 ile sınırlandırılırken, taksitli nakit avansta da taksit sayısı 12'den 3'e düşürüldü. Bazı bankalar ise nakit avansı tamamen durdurdu. Önceki uygulamada nakit avans toplam limitin yüzde 75'ine kadar ulaşırken, taksitler 12 aya kadar uzuyordu.

Kredi kartına ilk fren nakit avansa! Sınırlama getirildi 2

TALİMAT BİLMECESİ
Bankaların kredi kartında son iki gündür başlattığı sıkılaşma adımları tartışmaları da beraberinde getirdi. Bankaların olası bir resmi düzenleme ve talimat öncesinde inisiyatif kullanarak bu adımları attığı belirtilirken, bu hamlenin gerçekleştirilmesinde kamunun 'yönlendirmesi' olduğu ifade ediliyor.

Kredi kartına ilk fren nakit avansa! Sınırlama getirildi 3

Her bankanın kendi pozisyonuna göre bazı uygulamaları devreye soktuğu gözleniyor. Önümüzdeki dönemde asgari ödeme tutarının artırılması, yüksek limitli harcamaların kısıtlanması, lüks tüketim için harcama limitinin konulması, kart limitlerinin düşürülmesi, faiz oranlarının artırılması gibi yeni önlemler gündeme gelebilir.

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