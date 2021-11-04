Bu dönemde araba alana da bulana da aşk olsun! Sıfır otomobil bayilerde yok galeride ise el yakıyor!

Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 47 azalarak 40 bin adette kaldı. Biz de araç bulunurluğu sorunun daha ne kadar devam edeceğini, mevcut tablonun otomobil satın almak isteyen vatandaşlara nasıl yansıyacağını bizzat bayilerden dinledik. İstanbul'da, aralarında Türkiye'de üretimi olan modellerin satışını da gerçekleştiren 5 bayiyi gezdik.