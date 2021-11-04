Bu dönemde araba alana da bulana da aşk olsun! Sıfır otomobil bayilerde yok galeride ise el yakıyor!
Koronavirüs dönemiyle birlikte toplu taşıma kullanmak istemeyenler araç alımına yöneldi. Gerek çip krizinin yaşanması gerekse talebin artması sıfır otomobillerin hem fiyatını yükseltti hem de bulunamaz hale getirdi. Bayilerde sıfır otomobil bulunamazken galeriler ise ellerindeki az sayıda sıfır aracı normal fiyatının 50 bin TL üzerinde sattı.
Yılın son üç ayı normal şartlarda otomotiv bayileri için bayram havasında geçerdi. Yeni yıla elindeki stoku bitirirek girmek isteyen markalar çok özel kampanyalarla tüketicilerin karşısına çıkar, aylık otomobil satışları 100 bin adetleri aşardı. Ancak, pandemi ve beraberinde gelen küresel tedarik sıkıntıları otomotivcilerin 2021 yılını 'en zorlu yıl' olarak ilan etmesine sebep oldu.
Mikroçip kriziyle başlayan sıkıntılar hammadde, lojistik, emtia fiyatlarının artmasıyla zirve yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yaşanan aksaklıklar nedeniyle ne ithal araç Türkiye'ye gelebildi ne de yerli üretici mikroçip bulup Türkiye'de üretibildiği aracını piyasaya sunabildi. Söz konusu sıkıntılar ekim ayı satış verilerine de yansıdı.
Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 47 azalarak 40 bin adette kaldı. Biz de araç bulunurluğu sorunun daha ne kadar devam edeceğini, mevcut tablonun otomobil satın almak isteyen vatandaşlara nasıl yansıyacağını bizzat bayilerden dinledik. İstanbul'da, aralarında Türkiye'de üretimi olan modellerin satışını da gerçekleştiren 5 bayiyi gezdik.
İSİM YAZDIR, BEKLE
Bayilerden aldığımız cevaplar ilgi çekiciydi. Yerli üretim modelleri satan bayiler kesin olmamakla beraber 2-3 ay sonrayı işaret etti. İthal modellerin satışını gerçekleştiren bayilerde belirsizlik daha büyüktü. Bu bayiler yalnızca isim yazdırarak şu anda herhangi bir tarih veremeyeceklerini, en iyimser tarihin 2022 bahar ayları olabileceğini söyledi.
İthal araç satan bir bayi ise istediğimiz modelin dışında elinde farklı modellerden bulunduğunu söyledi. Galeriler ise ellerinde bulunan az sayıda aracı normal fiyatının 10 bin TL ila 50 bin TL üzerinde satmayı teklif etti. Bayileri dolaşmadan önce kafamızda bir segment ve donanım paketi belirledik.