33.913 ilanla 50 binden fazla işçi alınacak! İŞKUR'dan anında paylaşıldı! Makineci, resepsiyon görevlisi, komi, bulaşıkçı

33.913 ilanla 50 binden fazla işçi alınacak! Makineci, resepsiyon görevlisi, komi, bulaşıkçı gibi yüzlerce alana alım yapılacak olan ilanlar İŞKUR'dan anında paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşaşan İŞKUR, Haziran başında ilanları yeniledi. Yeni yılın ilk günlerinden bu yana yüz binlerce vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR bu konuda öncü olmaya devam ediyor. Son duyurulan bilgilerdeki yer alan detaylara göre komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi yüzlerce iş kolunda 27.858 ilanla on binlerce işçi alınacağı bilgisine yer verildi. İş arayanlar ise bu minvalde kamu ve özel sektördeki açık işleri İŞKUR'un "Açık İş İlan Ara" kısmından inceliyor.