33.913 ilanla 50 binden fazla işçi alınacak! İŞKUR'dan anında paylaşıldı! Makineci, resepsiyon görevlisi, komi, bulaşıkçı
Binlerce iş arayışı olan kişi İŞKUR ilanlarında kendisine en uygun işi arıyor. Haziran ayında iş arayışı aktif olan vatandaşlar İŞKUR'un üzerinden yayımlanan ilanları anbean takip ediyor. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olmaya devam ediyor. Firmaların tek tek duyurduğu ilanlarda bu hafta 33.913 ilanla boş iş pozisyonlarına binlerce çalışan istihdam edileceği belirtildi.
33.913 ilanla 50 binden fazla işçi alınacak! Makineci, resepsiyon görevlisi, komi, bulaşıkçı gibi yüzlerce alana alım yapılacak olan ilanlar İŞKUR'dan anında paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşaşan İŞKUR, Haziran başında ilanları yeniledi. Yeni yılın ilk günlerinden bu yana yüz binlerce vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR bu konuda öncü olmaya devam ediyor. Son duyurulan bilgilerdeki yer alan detaylara göre komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi yüzlerce iş kolunda 27.858 ilanla on binlerce işçi alınacağı bilgisine yer verildi. İş arayanlar ise bu minvalde kamu ve özel sektördeki açık işleri İŞKUR'un "Açık İş İlan Ara" kısmından inceliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.