Bu şekilde işçi çalıştıran iş yerlerinin gözünün yaşına bakılmayacak! SGK hemen harekete geçti! Maaşları düşük göstermeye çalışanlar

Bu şekilde işçi çalıştıran iş yerlerinin gözünün yaşına bakılmayacak! SGK hemen harekete geçti! Maaşları düşük göstermeye çalışanlara ceza yağacak. Devletin hile yoluyla şirket ve işletmelerin çalışanlarının maaşlarını düşük göstermesi ve prim kaçırmasına dair mücadelesi sürüyor. Son ytapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.