Bu şekilde işçi çalıştıran iş yerlerinin gözünün yaşına bakılmayacak! SGK hemen harekete geçti! Maaşları düşük göstermeye çalışanlar
Günümüzde milyonlarca vatandaş binlerce farklı iş kolunda alın teri dökerek mesleğini icra ediyor. Ancak bazı şirketlerin çalışanlarının maaşını düşük gösterdiği ve asgari ücret vermemek için bazı hileler yaptığı tespit ediliyor. Hile yaptığı tespit edilen şirketlere dava açılıyor ve gerekli cezalar tek tek uygulanıyor. Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği tespit edildi.
Bu şekilde işçi çalıştıran iş yerlerinin gözünün yaşına bakılmayacak! SGK hemen harekete geçti! Maaşları düşük göstermeye çalışanlara ceza yağacak. Devletin hile yoluyla şirket ve işletmelerin çalışanlarının maaşlarını düşük göstermesi ve prim kaçırmasına dair mücadelesi sürüyor. Son ytapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.
MAAŞI DÜŞÜK GÖSTERENLER
Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.