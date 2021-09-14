81 ilde 105 bin işçi alımı var! İŞKUR ilanlarıyla form doldurup anında iş bulabilirsiniz! 257 günde 761 bin 265 kişi işine kavuştu. İşinden ayrılanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ağustos ayına kadar yaklaşık 650 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 105 bin işçi aradığı görülmektedir.