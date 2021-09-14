81 ilde 105 bin işçi alımı var! İŞKUR ilanlarıyla form doldurup anında iş bulabilirsiniz! 257 günde 761 bin 265 kişi işine kavuştu!
Binlerce işçi alımı ilanını vatandaşlara duyuran İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle ilgili detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan tüm vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 105 bin olduğu görüldü. İş arayışı olan kişiler için en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya ilişkin tüm bilgileri yazımızda kapsamlı bir şekilde yer verdik.
81 ilde 105 bin işçi alımı var! İŞKUR ilanlarıyla form doldurup anında iş bulabilirsiniz! 257 günde 761 bin 265 kişi işine kavuştu. İşinden ayrılanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ağustos ayına kadar yaklaşık 650 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 105 bin işçi aradığı görülmektedir.
761 BİN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2021 yılında ilk 8 ayında 761 bin kişiyi işe yerleştirdi. Ancak iş verenlerin talebinin bunun çok üzerinde oldu.