Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! '3 yıl maaşı sizden alıyorum' sözünü veren SSK, Bağkur'luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...
Emekliye promosyon ödemeleri, milyonlara 3 senede bir ek kazanç oluyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? Emekliler bilhassa parasal güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin parasal yönden rahatlamasını sağlayacak olan 10.000 TL ek ödeme, zor günler yaşamış çoğu emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki konumunu koruyor. Ekim ayında büyük bir artış bekleniyor. İşte banka banka emekli promosyon miktarları!
03.10.2022 21:20 - Son Güncelleme: 03.10.2022 21:20
Emekliler amacıyla maaş dışında ek ödemeler son derece ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri mühim bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda bankalardan açıklama yapıldı. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vaktince bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek. İşte ödeme miktarları ve detaylar!