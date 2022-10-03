Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

EKİM AYI BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI AÇIKLANDI

Kimi bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, kimi bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor.