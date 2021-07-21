Erken emeklilik formülü! Yaş şartı yok: Malulen emeklilik ve engelli emekliliği...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olma imkanı var. Bunun için de yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. İşte detaylar...
21.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.07.2021 07:00
Sosyal güvenlik mevzuatımızda engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkanları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği.
Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Engelli emekliliği ise sigortadan önce meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. İşte engelli emekliliğine ilişkin bilmeniz gerekenler...
● KİMLER KAPSAMDA?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.