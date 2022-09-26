Bu şartları taşıyan EYT'yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!
Her çalışan emeklilik hayali ile iş hayatına devam ederken erken emeklilik amacıyla aranılan formüller açıklanıyor. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar için çeşitli formüller bulunuyor. Emekliliğin ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
26.09.2022 19:16 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:16
Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı durumlarda vatandaşlara emekli olabilme hakkı tanımıştır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken özel durumlar, kurum tarafından detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Peki, EYT olmadan nasıl erken emekli olabilirim? İşte merak edilen detaylar!