2 milyon TL'ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla daha önce TOKİ'den ev alanlara ödeme kolaylığı sağlayacak indirim kampanyası gündeme gelmişti.
10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunulacağının müjdesini verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı paket üzerinde durulduğunun altı çizildi.
10 YIL VADELI 0,99 FAIZLI KONUT KREDISI BAŞVURU ŞARTLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından 10 yıl vadeli 0,99 faizli konut kredisi için üç ayrı paket ve kampanya üzerinden durulduğunun altını çizdi. Erdoğan konut kredisi hakkında "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik."