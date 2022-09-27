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Haberler Ekonomi 2 milyon TL'ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

2 milyon TL'ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla daha önce TOKİ'den ev alanlara ödeme kolaylığı sağlayacak indirim kampanyası gündeme gelmişti.

takvim.com.tr
27.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:22
2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunulacağının müjdesini verdi. Konut finansmanı için 3 ayrı paket üzerinde durulduğunun altı çizildi.

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2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

10 YIL VADELI 0,99 FAIZLI KONUT KREDISI BAŞVURU ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından 10 yıl vadeli 0,99 faizli konut kredisi için üç ayrı paket ve kampanya üzerinden durulduğunun altını çizdi. Erdoğan konut kredisi hakkında "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik."

2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

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