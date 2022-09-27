2 milyon TL’ye kadar 10 yıl vadeli NAKİT DESTEĞİ! 0.99 faizli konut ve taşıt kredisi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ...

10 YIL VADELI 0,99 FAIZLI KONUT KREDISI BAŞVURU ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından 10 yıl vadeli 0,99 faizli konut kredisi için üç ayrı paket ve kampanya üzerinden durulduğunun altını çizdi. Erdoğan konut kredisi hakkında "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik."