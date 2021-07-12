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Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Toplu para iadesine dair detaylar sık sık merakla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. Ancak emekli olmak için 2 şarttan birini yerine getiremeyecek durumda olan çalışanlar toplu para alma hakkında araştırmalara koyuldu. Bu bağlamda SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde toplu para iadesi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

12.07.2021 15:16 - Son Güncelleme: 12.07.2021 15:16
Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen alabilirsiniz. Toplu para alma imkanı var. Koşulların uyması halinde SGK'dan anında alınabiliyor. Toplu para alma şartları ve detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Yaş şartını tamamlamış olan SSK ve Bağ-Kurlu çalışan vatandaşlar SGK'ya başvuru yaparak sigorta primlerini geri alabiliyor. Bunun için ise bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Haberimizin içerisinde yer alan koşulları karşılayanlar dilekçe yazarak rahatlıkla başvuru yapabiliyor.

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Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

TOPLU PARA ALMA İMKANI

Emeklilik için primi eksik olanlar çalışma imkanı bulamıyorsa daha önce ödediği primlerin parasını geri alabiliyor. Ancak bazı şartları var.

Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Şeyma Kuru isimli bir vatandaşın, "Annemin geçmiş yıllardan 2800 günü var. Emeklilik için primlerini tamamlayamıyor. Bu ödediği primlerin parasını geri alabilir miyiz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Annenizin epey fazla primi var. Eğer 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuşsa bunu 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilir.

Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Bunun için çalışma imkanı olmasa da sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir ya da isteğe bağlı ödeyebilir. Bu alternatifleri hatırlatmış olalım. Ancak bunların hiç birisine imkan yoksa toplu para alma imkanınız bulunuyor.