Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen...

Toplu para iadesine dair detaylar sık sık merakla araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, koşulların sağlanması durumunda toplu para iadesi sağlanıyor. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanların emekli olabilmesi için belirli şartları tamamlaması gerekiyor. Ancak emekli olmak için 2 şarttan birini yerine getiremeyecek durumda olan çalışanlar toplu para alma hakkında araştırmalara koyuldu. Bu bağlamda SGK toplu para iadesi nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yazımızın içerisinde toplu para iadesi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

12.07.2021 15:16 - Son Güncelleme: 12.07.2021 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





