Bu şartlara uyanlar anında beklemeden emekli olacak… Milyonlara katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik detayı geldi!

Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yine işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken tüm koşullar. Emeklilik için gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...

11.05.2021 13:19 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





