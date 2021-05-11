Bu şartlara uyanlar anında beklemeden emekli olacak… Milyonlara katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik detayı geldi!
Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yine işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken tüm koşullar. Emeklilik için gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...
Emekli olmak isteyen vatandaşlara çok rakamda hak sağlanıyor. Bu haklar çalışanların işe başlama tarihleri, çalışma müddetleri, sigortalılık gün satısı hatta sağlık gidişatlarına göre şekilleniyor. SGK mevzuatına göre emekli olmak isteyen vatandaşların tamamı; SGK prim ödeme, sigortalılık gün rakamı ve emin bir yaşa gelmiş olma koşulunu sağlamak zorundalar. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Emeklilik sisteminde geçmişte sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle şu anda çalışanların standart bir emeklilik tarihi bulunmuyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.
Fakat önemli olan konu yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 56 yaşında,2011 yılından sonra tamamlayan kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.