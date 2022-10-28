Çalışanlar da EYT'liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor
Son dakika kıdem tazminatı haberleri | Ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla beraber kıdem tazminatı da artacak. Kıdem tazminatının tavanı memur maaş katsayısındaki artışla beraber yükselecek. Yapılan enflasyon tahminlerine göre kıdem tazminatında yeni tavan 15 bin 371 liradan, 18 bin 5 liraya çıkacak. EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılanlar da kıdem tazminatındaki artıştan yararlanabilecek. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alma şartları neler? Kıdem tazminatı tavan ve taban miktarı ne kadar? İşte kıdem tazminatı hesapları...
Tüm çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
NASIL YÜKSELECEK?
Yeni yılla birlikte kıdem tazminatında tutarlar artacak. Ocak ayıyla birlikte maaşlar artacağı için bu tarihten itibaren işten şartları sağlayacak şekilde ayrılanların alacağı ödeme de yükselecek. Asgari ücretlilerin tazminatı 1 Ocak'tan itibaren belirlenecek yeni ücretle artarken, kıdem tazminatında tavan da yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek.