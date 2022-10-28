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Haberler Ekonomi Çalışanlar da EYT'liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

Çalışanlar da EYT'liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

Son dakika kıdem tazminatı haberleri | Ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla beraber kıdem tazminatı da artacak. Kıdem tazminatının tavanı memur maaş katsayısındaki artışla beraber yükselecek. Yapılan enflasyon tahminlerine göre kıdem tazminatında yeni tavan 15 bin 371 liradan, 18 bin 5 liraya çıkacak. EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılanlar da kıdem tazminatındaki artıştan yararlanabilecek. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı alma şartları neler? Kıdem tazminatı tavan ve taban miktarı ne kadar? İşte kıdem tazminatı hesapları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
28.10.2022 13:02 - Son Güncelleme: 28.10.2022 13:02
Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

Tüm çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.

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Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

1 Ocak'tan itibaren hayata geçmesi beklenen EYT düzenlemesiyle, ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bu yolla emekli olup işyerinden ayrılacaklar da kıdem tazminatını alabilecek.

Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.

Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

NASIL YÜKSELECEK?
Yeni yılla birlikte kıdem tazminatında tutarlar artacak. Ocak ayıyla birlikte maaşlar artacağı için bu tarihten itibaren işten şartları sağlayacak şekilde ayrılanların alacağı ödeme de yükselecek. Asgari ücretlilerin tazminatı 1 Ocak'tan itibaren belirlenecek yeni ücretle artarken, kıdem tazminatında tavan da yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek.

Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

ASGARİ ÜCRETLİDE NE DEĞİŞECEK?
Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan şimdi işten ayrılırsa çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyor. Ocak'ta en düşük tazminat yeni brüt asgari ücret kadar olacak.

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