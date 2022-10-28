Çalışanlar da EYT’liler de yararlanacak! Kıdem tazminatında flaş gelişme! O tutar yükseliyor

ASGARİ ÜCRETLİDE NE DEĞİŞECEK?

Halen brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan şimdi işten ayrılırsa çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyor. Ocak'ta en düşük tazminat yeni brüt asgari ücret kadar olacak.