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Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları her sabah vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca kişi artık uyanır uyanmaz altın fiyatlarını kontrol ediyor. Yatırımını altından yana kullananlar gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. 16 Aralık 2021 Perşembe gününe girmemizle birlikte altın fiyatları güncellendi. Peki 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları 2021...

16.12.2021 07:33 - Son Güncelleme: 16.12.2021 07:33
Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL oldu? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle pek çok kişi yatırım yaparken sık sık altın fiyatlarını kontrol ediyor. Haliyle yatırım aracı olarak görülen gram çeyrek yarım tam altın ve bilezik fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 847,59

Gram altın satış: 847,76

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 845,60

Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.349,00

Çeyrek altın satış: 1.384,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 1.382,00

Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.699,00

Yarım altın satış: 2.776,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 2.773,00

Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.561,83

Tam altın satış: 5.706,37

SON DAKİKA