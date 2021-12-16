Altın fiyatları güncellendi! 16 Aralık gram çeyrek yarım tam altın ne kadar? Bugün altın alınır mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL oldu? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle pek çok kişi yatırım yaparken sık sık altın fiyatlarını kontrol ediyor. Haliyle yatırım aracı olarak görülen gram çeyrek yarım tam altın ve bilezik fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...