Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında. Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla şu sözlerle paylaşmıştı: "Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır."

12.03.2021 08:44 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





