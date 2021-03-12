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Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında. Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla şu sözlerle paylaşmıştı: "Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır."

12.03.2021 08:44 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:54
Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını söylemişti.

Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı.

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Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

ÖNE ÇIKAN TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI
Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomi reformları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılacak "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

REFORMLARIN KALICILIĞI SAĞLANACAK
Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla şu sözlerle paylaşmıştı.

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! Yapısal politikalar, enflasyon, cari açık... İşte öne çıkan başlıklar

"Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır."