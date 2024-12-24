5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli ürün alternatifleri arayışına yönlendirdi. Bu kapsamda zincir marketlerin ekonomik seçenekleri dikkat çekerken devlet destekli kuruluşlar da tüketicilere önemli avantajlar sunuyor.

TMO Uygun Fiyatlarla Yanınızda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), gıda piyasasında fiyat dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TMO'nun uygun fiyat politikası sayesinde temel gıda ürünlerinde ekonomik alışveriş yapmak mümkün hale geliyor.

Vatandaşların artan ilgisiyle karşılanan bu girişim özellikle dar gelirli aileler için önemli bir destek oluşturuyor.

5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 248 TL TMO yaptığı son açıklamayla 5 litrelik teneke ayçiçek yağını sadece 248 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olan bu ürün vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.