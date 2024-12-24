5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli ürün alternatifleri arayışına yönlendirdi. Bu kapsamda zincir marketlerin ekonomik seçenekleri dikkat çekerken devlet destekli kuruluşlar da tüketicilere önemli avantajlar sunuyor.
TMO Uygun Fiyatlarla Yanınızda
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), gıda piyasasında fiyat dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TMO'nun uygun fiyat politikası sayesinde temel gıda ürünlerinde ekonomik alışveriş yapmak mümkün hale geliyor.
Vatandaşların artan ilgisiyle karşılanan bu girişim özellikle dar gelirli aileler için önemli bir destek oluşturuyor.
5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 248 TL
TMO yaptığı son açıklamayla 5 litrelik teneke ayçiçek yağını sadece 248 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olan bu ürün vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
Bu kampanya bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Online Satış Kolaylığı
TMO ürünlerini yalnızca fiziksel mağazalarda değil aynı zamanda online platformlar üzerinden de satışa sunarak erişim kolaylığı sağlıyor. Ayçiçek yağı, TMO'nun resmi web sitesi ve PTT online mağazası aracılığıyla sadece bir tıkla satın alınabiliyor. Bu sistem, özellikle kalabalık ortamlardan kaçınmak isteyen veya yoğun iş temposunda alışverişe vakit ayıramayan tüketiciler için büyük kolaylık sunuyor.
MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Migros Ayçiçek Yağı 1 LT: 69,50 TL
Migros Ayçiçek Yağı 2 LT: 134 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 LT: 319,95 TL
Komili Ayçiçek Yağı 5 LT: 349,95 TL
Komili Ayçiçek Yağı 1 LT: 113,95 TL