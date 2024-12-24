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5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL'ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Büyük market zincirleri ayçiçek yağı kampanyalarıyla tüketicilere ekonomik seçenekler sunmaya devam ediyor. Migros, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Market gibi zincir marketler farklı markalara ait 1, 2, 3 ve 5 litrelik ayçiçek yağlarını çeşitli fiyat aralıklarında satışa sunuyor. Peki en ucuz ayçiçek yağı hangi markette? İşte merak edilen fiyat listesi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:39 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 11:39
5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli ürün alternatifleri arayışına yönlendirdi. Bu kapsamda zincir marketlerin ekonomik seçenekleri dikkat çekerken devlet destekli kuruluşlar da tüketicilere önemli avantajlar sunuyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

TMO Uygun Fiyatlarla Yanınızda
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), gıda piyasasında fiyat dengesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TMO'nun uygun fiyat politikası sayesinde temel gıda ürünlerinde ekonomik alışveriş yapmak mümkün hale geliyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Vatandaşların artan ilgisiyle karşılanan bu girişim özellikle dar gelirli aileler için önemli bir destek oluşturuyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 248 TL

TMO yaptığı son açıklamayla 5 litrelik teneke ayçiçek yağını sadece 248 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olan bu ürün vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Bu kampanya bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Online Satış Kolaylığı
TMO ürünlerini yalnızca fiziksel mağazalarda değil aynı zamanda online platformlar üzerinden de satışa sunarak erişim kolaylığı sağlıyor. Ayçiçek yağı, TMO'nun resmi web sitesi ve PTT online mağazası aracılığıyla sadece bir tıkla satın alınabiliyor. Bu sistem, özellikle kalabalık ortamlardan kaçınmak isteyen veya yoğun iş temposunda alışverişe vakit ayıramayan tüketiciler için büyük kolaylık sunuyor.

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Migros Ayçiçek Yağı 1 LT: 69,50 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 LT: 134 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 LT: 319,95 TL

5 litrelik ayçiçek yağı 248 TL’ye düştü: TMO ve Migros stokları güncelledi!

Komili Ayçiçek Yağı 5 LT: 349,95 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 LT: 113,95 TL