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Haberler Ekonomi 150 bin TL altında sıfır otomobil bulana aşk olsun! İşte marka marka son fiyatlar! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

150 bin TL altında sıfır otomobil bulana aşk olsun! İşte marka marka son fiyatlar! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve araç sahibi olmak isteyenlere bayiler sıfır otomobiller için 2-3 ay sonraya gün veriyorlar. Tedarik sıkıntısı yüzünden araç fiyatlarında da artış söz konusu. 150 bin TL altında sıfır araç kalmadı. İşte otomobil sahibi olmak isteyenler için marka marka son fiyatlar...

31.10.2021 13:07 - Son Güncelleme: 31.10.2021 13:07
Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 150 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizi ile birlikte patlak veren tedarik sıkıntısı devam ederken sıfır araç alacaklar ise bayilere gittiğinde 2-3 ay sonrasına gün alıp geri dönüyor.

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Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 150 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

Tedarik tarafında yaşanan süreçle birlikte bayilerde araç bulunamaması sıfır araç fiyatlarını yükselişe geçirirken son olarak döviz kurlarındaki artış sonrası fiyatlar yeniden güncellendi.

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 150 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

İşte marka marka sıfır araçta son fiyatlar...

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 150 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 218.200 lira

Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 150 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...

Volkswagen Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 236.400 lira

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