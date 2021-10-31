150 bin TL altında sıfır otomobil bulana aşk olsun! İşte marka marka son fiyatlar! Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Toyota...
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve araç sahibi olmak isteyenlere bayiler sıfır otomobiller için 2-3 ay sonraya gün veriyorlar. Tedarik sıkıntısı yüzünden araç fiyatlarında da artış söz konusu. 150 bin TL altında sıfır araç kalmadı. İşte otomobil sahibi olmak isteyenler için marka marka son fiyatlar...
31.10.2021 13:07
- Son Güncelleme: 31.10.2021 13:07