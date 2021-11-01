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Haberler Ekonomi 49, 50, 54 ve 56 yaşında emekli olun! SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! Bu tarihten önce sigortalıysanız...

49, 50, 54 ve 56 yaşında emekli olun! SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! Bu tarihten önce sigortalıysanız...

Milyonlarca vatandaşlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu hayale erkenden ulaşabilmenin yollarını arıyor. 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansını elde etmek isteyen vatandaşlar detayları oldukça merak ediyor. Sigorta başlangıç tarihine göre erkek ve kadınlara göre yaş şartı değişiklik gösteriyor. İşte 49, 50, 54, 56 yaşında erken emeklilik şartları hakkında tüm bilgileri haberimizi derledik. SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığı hakkında detaylar da yer alıyor.

01.11.2021 07:34 - Son Güncelleme: 01.11.2021 22:12
49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansı! SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! İşte erken emeklilik şartları…

Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansını elde ediyor. Ödenen primler ve yaş şartı sonrası emeklilik bağlansa da sigortalı olunan tarih oldukça önem taşıyor. Belirlenen tarihten önce sigortası başlayan vatandaşlar için emeklilik yaş şartı da daha düşük oluyor. Peki erken emeklilik şartları nelerdir? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama nasıl, nereden yapılır? İşte erken emeklilik konusuna dair tüm bilgiler!

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49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansı! SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! İşte erken emeklilik şartları…

YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansı! SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! İşte erken emeklilik şartları…

ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN

Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.

3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım.

49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansı! SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! İşte erken emeklilik şartları…

Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yeterli primi yok. Ancak sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir. Buna göre 1978 ve 1983 doğumlu çocukları için borçlanma yaparak 1440 gün (4 yıl) kazanabilir. Ancak bu da yetmeyecektir.

49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansı! SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! İşte erken emeklilik şartları…

Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.

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