49, 50, 54 ve 56 yaşında emekli olun! SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! Bu tarihten önce sigortalıysanız...
Milyonlarca vatandaşlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu hayale erkenden ulaşabilmenin yollarını arıyor. 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansını elde etmek isteyen vatandaşlar detayları oldukça merak ediyor. Sigorta başlangıç tarihine göre erkek ve kadınlara göre yaş şartı değişiklik gösteriyor. İşte 49, 50, 54, 56 yaşında erken emeklilik şartları hakkında tüm bilgileri haberimizi derledik. SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığı hakkında detaylar da yer alıyor.
Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansını elde ediyor. Ödenen primler ve yaş şartı sonrası emeklilik bağlansa da sigortalı olunan tarih oldukça önem taşıyor. Belirlenen tarihten önce sigortası başlayan vatandaşlar için emeklilik yaş şartı da daha düşük oluyor. Peki erken emeklilik şartları nelerdir? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama nasıl, nereden yapılır? İşte erken emeklilik konusuna dair tüm bilgiler!
ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN
Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.
3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım.
Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.