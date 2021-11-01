49, 50, 54 ve 56 yaşında emekli olun! SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama! Bu tarihten önce sigortalıysanız...

Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olma şansını elde ediyor. Ödenen primler ve yaş şartı sonrası emeklilik bağlansa da sigortalı olunan tarih oldukça önem taşıyor. Belirlenen tarihten önce sigortası başlayan vatandaşlar için emeklilik yaş şartı da daha düşük oluyor. Peki erken emeklilik şartları nelerdir? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama nasıl, nereden yapılır? İşte erken emeklilik konusuna dair tüm bilgiler!