1970-80-90-99-2000 sigortalılar EYT rüzgarına kapılacak! EYT MÜHRÜNÜ kıracak YAŞ-YIL tablosu! Erken emeklilikte 5000 PRİM kıstası! Staj, borçlanma...

EYT yasası için Aralık ayına geri sayım yapılıyor. EYT çıktıktan sonra yararlanacak vatandaşlar dilekçe verip emekliye ayrılacak. ilk aşamada 1.5 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor. İkinci perde ise 3-4 milyon EYT'linin şartları tamamladıkça emeklilik hakkı kazanması düşünülüyor. Yaşa Takılanlar prim kazancını tamamlamak için borçlanma yoluna başvuracak. Peki çalışan emekliler açısından durum nasıl olacak? Emekli olan EYT'liler tekrar çalışabilecek mi? EYT'lilerin maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!