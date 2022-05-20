1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! 3600 Ek Gösterge'de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! %25 artış! 600-800 puan...
3600 Ek Gösterge'de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! 1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi. İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler...
3600 ek gösterge çalışmalarında sona geliniyor. Ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak! Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergeleri de düzenlenecek. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesinin istenildiği gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi talep edildi. Bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları da oluşturuldu. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. İşte detaylar...
Memur maaşlarına, emekli aylık ve ikramiyelerine zam yolda! 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika yeni rakamlar ortaya çıktı.
43 BİN 500 TL'LİK ARTIŞ OLACAK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.
Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.