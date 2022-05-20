1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! 3600 Ek Gösterge'de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! %25 artış! 600-800 puan...

3600 ek gösterge çalışmalarında sona geliniyor. Ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak! Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergeleri de düzenlenecek. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesinin istenildiği gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi talep edildi. Bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları da oluşturuldu. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. İşte detaylar...