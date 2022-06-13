Bu koşulu taşıyan öğrencilere MEB 1.276- 2 bin 126 lira para verilecek! 5.5 milyona bayram havası estirecek haber! Devletten maaş desteği...

Gençlere güzel haber geldi. İş ve staj başvuruları alınıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. Peki, staja nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!