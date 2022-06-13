2477 kamu personeli alımı yapılacak! Kamu Personel Alımı başvuru şartları nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı, İTÜ, TÜİK, Ege Üniversitesi...
Kamu çalışanı olmak isteyenlere müjde geldi. Bakanlıklar, üniversiteler tek tek alım yapacakları bölümleri açıkladılar. Buna göre kamuya toplamda 2477 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, TÜİK, İTÜ alım yapacak kurumlardan bazıları. Peki hangi bölümlere alımlar yapılacak? İşte detaylar…
Kamu çalışanı olmak isteyen milyonlarca kişi her gün ilanları araştırırken müjde geldi. Kamuya 2477 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu alımlar Tarım ve Orman Bakanlığı, İTÜ, TÜİK, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uşak Üniversitesi gibi kurumlara yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte sizin için derlediğimiz alımlar
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ankara Üniversitesi'nden açıklanan ilana göre üniversite bünyesine 46 personel alımı yapılacak
GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler" hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
*Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 30.05.2022-13.06.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
*Ortaöğretim Kurumundan mezun olan adaylar online olarak mezuniyet belgesini ekleyecektir.
*Başvuru belgeleri eksik olan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
*Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.