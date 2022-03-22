Bu konut kredilerinde aylık 1.576 TL taksit ödenebiliyor! Evim evim güzel evim! Tek tek hesaplandı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'tan yeni hamle!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerinde avantajlı oranları duyurdu! Aylık 1.576 TL taksitlerle 100 bin TL konut kredisi amacıyla kira öder gibi taksit ödeyebilirsiniz. Kamu bankaları desteklerinden yararlanarak hayalini kurduğu eve basitçe sahip olmak isteyenler amacıyla yayılan krediler, çoğalan konut fiyatlarına karşı vatandaşları korumayı hedefliyor. Bütçelerine en makul konulur kredisi avantajlarından yararlanarak konut gereksinimi olan her kesimden vatandaşın konut desteklerinden yararlanması sağlanacak. İşte en makul konut kredisi fırsatları
Artan enflasyon, pandemi ve kur farkı gibi birçok farklı nedenle konut fiyatlarının atması ev sahibi olmak isteyen vatandaşların önünde engel yarattı. Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankasından ise avantajlı oranlarla dar gelir grubuna mensup herkes için en düşük aylık taksit oranları ile konut kredisi desteği sunuluyor.
👉Ziraat Düşük Gelir Grubundaki Emeklilere De Kredi Veriyor!
Ziraat Bankası konut kredileri kapsamında %1,20'den başlayan faiz oranları ile sıfır konutlar için kredi veriliyor. Birçok kesimden vatandaşın rahatlıkla yararlanabildiği krediler kapsamında düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri uygulanabiliyor. Ayrıca emekli ve düşük gelir grubunda yer alan kişiler için de Ziraat Bankası tarafından uygun krediler sunuluyor.
Emekli ve çalışanlar için Ziraat Bankası tarafından Emeklinin/Çalışanın Artısı Kredi Paketleri kapsamında %1,29 faiz oranları ile kredi veriliyor.
120 ay vade ile kullandırılan kredi ile aylık 1.642 TL taksit ödeyerek emeklilerin de hayallerindeki eve kavuşmaları Ziraat Bankası ile mümkün hale getirilmiştir.
👉Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi sıfır veya ikinci el bir konut satın almak isteyenler için en cazip kredi seçenekleri sağlamaya devam ediyor.