Bu konut kredilerinde aylık 1.576 TL taksit ödenebiliyor! Evim evim güzel evim! Tek tek hesaplandı! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank’tan yeni hamle!

Artan enflasyon, pandemi ve kur farkı gibi birçok farklı nedenle konut fiyatlarının atması ev sahibi olmak isteyen vatandaşların önünde engel yarattı. Türkiye'nin önde gelen üç büyük kamu bankasından ise avantajlı oranlarla dar gelir grubuna mensup herkes için en düşük aylık taksit oranları ile konut kredisi desteği sunuluyor.