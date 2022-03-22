1.076 TL taksitle geri ödeme! Evlilikten elektroniğe, ev eşyalarından eğitim masraflarına 25.000 ve 250.000 TL anında hesapta!
Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasını duyurdu! 250.000 TL'ye kadar olan tüm ihtiyaçları için vatandaşların en uygun faiz oranları ile kredi kullanmaları sağlanacak. Özellikle son yıllarda vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalardan gelen avantajları kredi seçeneklerine ilginin artmaya başladığı da ifade edildi. Düğün masraflarından eğitime, ev eşyası alımlarından diğer daha pek çok farklı ihtiyaçları için vatandaşların en uygun ihtiyaç kredisi avantajlarından yararlanması sağlanacak. İşte en uygun kredi fırsatının detayları
22.03.2022 08:54 - Son Güncelleme: 22.03.2022 08:54
Anadolu Bank Mart ayı boyunca geçerli olacak düşük faizli ve yüksek tutarda ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu! Tam 250.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için vatandaşların en uygun vade ve oranlarla ihtiyaç kredisi desteğinden yararlanması sağlanacak. Ayrıca gelir durumuna göre uygun geri ödeme seçenekleri ile rahat bir ödeme planı da hazırlanabilmektedir.
Mart Ayı Boyunca Düşük Faiz Fırsatından Yararlanın!
Mart ayı botunca aylık %2,04'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile sunulacak Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi, 250 bin liraya kadar olan tüm nakit ihtiyaçları için vatandaşlara en uygun oranlarla sunulacak.