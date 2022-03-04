Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

EYT çalışmalarında kritik formüller masaya yatırılmaya devam ediyor. Birçok formülü son dönemde gündeme gelmesinin ardından özellikle bir formül üzerinde durulmaya başladı. Çeşitli tartışmalara da yol açan bu formül kapsamında bağlanacak aylıktan yüzdelik kesinti yapılması hedefleniyor. Emekli aylığından kesinti yapılarak EYT için sunulacak bir çözüm ise birçok EYT'li tarafından olumlu karşılanmıyor. Ancak masada buna alternatif daha birçok formül olduğu düşünülüyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte EYT düzenlemesinde kafa karıştıran o fomüller&hellip;

takvim.com.tr
04.03.2022 09:01 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:01
Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Türkiye'de uzun süredir çözüm arayışları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için uzmanlardan sürekli yeni formüller ortaya atılmaya devam ediyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çözülmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında gündeme alınması beklenen EYT'de ne gibi formüller uygulanacağı ise merak edilmeye başladı. EYT konusunda ortaya çıkan bir formül ise dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Emekli Aylığından Kesinti Modeli Gündemde!

EYT çalışmalarına ilişkin henüz resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Ancak EYT'lilerin beklentileri sonucu birçok kesimden çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Düzenleme kapsamında olası formüller zaman zaman tartışma yaratıyor. Bu formüller arasında en dikkat çekeni ise emekli aylığından kesinti yapılarak EYT sorunun çözülmesi yönünde.

Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Emekli olunca bağlanacak aylıktan %5 - %15 arasında kesinti yapılarak yaş şartının ortadan kaldırılmasını sağlayacak formül pekte memnun edici görülmedi.

Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Söz konusu formülün uygulanması halinde sürekli asgari ücret üzerinden SGK'ya prim bildiren bir EYT'li için 2.500 TL olarak belirlenen bir emekli aylığı düşünüldüğünde kesinti son derece kötü görünüyor.

Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

2.500 lira emekli maaşı alacak bir EYT'li için 5 yıllık kesinti düşünüldüğünde yüzde 25'e varan bir kesinti söz konusu olacak. Bu durum hali hazırda yetersiz görülen emekli aylıklarıyla EYT'li bir kişinin geçim sıkıntısına gireceği anlamına geliyor.

SON DAKİKA