Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı

Türkiye'de uzun süredir çözüm arayışları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için uzmanlardan sürekli yeni formüller ortaya atılmaya devam ediyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çözülmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında gündeme alınması beklenen EYT'de ne gibi formüller uygulanacağı ise merak edilmeye başladı. EYT konusunda ortaya çıkan bir formül ise dikkat çekti.