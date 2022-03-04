Son dakika 4 Mart EYT 2022 şartları nedir? EYT için kesinti modeli geliyor! EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı
EYT çalışmalarında kritik formüller masaya yatırılmaya devam ediyor. Birçok formülü son dönemde gündeme gelmesinin ardından özellikle bir formül üzerinde durulmaya başladı. Çeşitli tartışmalara da yol açan bu formül kapsamında bağlanacak aylıktan yüzdelik kesinti yapılması hedefleniyor. Emekli aylığından kesinti yapılarak EYT için sunulacak bir çözüm ise birçok EYT'li tarafından olumlu karşılanmıyor. Ancak masada buna alternatif daha birçok formül olduğu düşünülüyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte EYT düzenlemesinde kafa karıştıran o fomüller…
Türkiye'de uzun süredir çözüm arayışları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için uzmanlardan sürekli yeni formüller ortaya atılmaya devam ediyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl içinde çözülmesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında gündeme alınması beklenen EYT'de ne gibi formüller uygulanacağı ise merak edilmeye başladı. EYT konusunda ortaya çıkan bir formül ise dikkat çekti.
Emekli Aylığından Kesinti Modeli Gündemde!
EYT çalışmalarına ilişkin henüz resmi makamlardan net bir açıklama gelmedi. Ancak EYT'lilerin beklentileri sonucu birçok kesimden çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Düzenleme kapsamında olası formüller zaman zaman tartışma yaratıyor. Bu formüller arasında en dikkat çekeni ise emekli aylığından kesinti yapılarak EYT sorunun çözülmesi yönünde.
Söz konusu formülün uygulanması halinde sürekli asgari ücret üzerinden SGK'ya prim bildiren bir EYT'li için 2.500 TL olarak belirlenen bir emekli aylığı düşünüldüğünde kesinti son derece kötü görünüyor.