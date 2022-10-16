Bu kişiler kazanır! Elinde altını olanlar bunu yapsın! İslam Memiş’ten son dakika ALTIN yorumu! ’Ciddi anlamda canları yanacak’ Gram altın 1014 TL...

Hafta sonu güncel altın fiyatları haberimizde! Sürekli olarak değişim gösteren altın fiyatları özellikle hafta sonları çokça araştırılıyor. Yatırımcılar, internet arama motorlarında '16 Ekim 2022 altın ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Ekim Pazar günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman isimlerden altın yorumu...