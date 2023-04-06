Bu kişiler EYT'siz başlangıcı 5-8-10 yıl erkene çekecek! 2000 ile 2008 arası sigorta + 1800- 3600-5400 prim eşitliğiyle kısmi erken emeklilik! SSK, Bağkur girişi değişiyor...
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte şartlar netleşti. Prim ve yıl şartını doldurup başvuruda bulunan EYT'liler ilk maaşlarını 5 Nisan'dan itibaren almaya başladı. Yasaya dahil olamayanlar erken emeklilik fırsatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere emeklilik sistemimizde belli yaş, prim ve yıl şartını doldurmamız gerekiyor. Ancak bazı durumlarda SGK yaş ve yıl şartını geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
06.04.2023 12:54 - Son Güncelleme: 06.04.2023 12:54
EYT düzenlemesini kaçıranlar için erken meklilik hakkı detayı dikkat çekti. 2000, 2008 sigorta girişliler için SGK'dan erken emeklilik duyurusu geldi. Bazı koşullarla daha erken sürede emekli olmak mümkün. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte detaylar...
✖ Hangi prim borçları kapsamda?
Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.