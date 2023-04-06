Bu kişiler EYT’siz başlangıcı 5-8-10 yıl erkene çekecek! 2000 ile 2008 arası sigorta + 1800- 3600-5400 prim eşitliğiyle kısmi erken emeklilik! SSK, Bağkur girişi değişiyor...

EYT düzenlemesini kaçıranlar için erken meklilik hakkı detayı dikkat çekti. 2000, 2008 sigorta girişliler için SGK'dan erken emeklilik duyurusu geldi. Bazı koşullarla daha erken sürede emekli olmak mümkün. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte detaylar...