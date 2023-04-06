700 TL gıda yardımı için başvuru ekranı aktif edildi! Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ayçiçek yağı, mercimek, nohut, bulgur...
Devletten ihtiyaç sahiplerine yardımlar Nisan ayında da devam ediyor. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçildi. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet tarafından alınıyor. Peki 700 TL gıda yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kimler 700 TL gıda yardımı başvurusunda bulunabilir? İşte yanıtı...
06.04.2023 13:35 - Son Güncelleme: 06.04.2023 13:35
Gıda yardımlarını duyan başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Devlet ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği hanelere 700 TL gıda yardımı dağıtılıyor. Başvurular devam ederken detaylar gündemde merak konusu oldu. Peki 700 TL gıda yardımı başvuru nereden yapılır, şartları ne? İşte detaylar...
700 TL GIDA YARDIMI NEDİR?
700 TL'lik gıda yardımı, ihtiyaç sahibi kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan bir yardımdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılmaktadır.
ŞARTLAR NELERDİR?
İhtiyaç sahiplerinin temel gıda ve giyim alışverişlerini kolaylaştırmak için sunulan 700 TL gıda yardımı için belirli şartlara uyuyor olmak gerekiyor, işte o şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.