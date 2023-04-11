2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

EYT'de yeni reform paketi için harekete geçildi. 4A ile 4B arasındaki prim farkı giderilecek. 9 bin prim gün şartı 7.200 güne düşürülecek. Bu kapsamda Bağkur'lulara 5 sene erken emeklilik imkanı sağlanacak. Peki, kimler kapsamda olacak? Tüm Bağkur'lular bu fırsattan yararlanacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...