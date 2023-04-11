RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT'de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT'de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Bağkur prim şartları hakkında gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Bilindiği üzere Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle SSK prim şartları ile Bağkur primleri eşitlenecek. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. İşte detaylar.

takvim.com.tr
11.04.2023 09:06 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:06
2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

EYT'de yeni reform paketi için harekete geçildi. 4A ile 4B arasındaki prim farkı giderilecek. 9 bin prim gün şartı 7.200 güne düşürülecek. Bu kapsamda Bağkur'lulara 5 sene erken emeklilik imkanı sağlanacak. Peki, kimler kapsamda olacak? Tüm Bağkur'lular bu fırsattan yararlanacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...

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2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor.

2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti.

2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.

2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

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