2022'de 58 bin 819 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi: Zam geliyor! 3 yıl ve yaş koşuluna dikkat!

Devlet tarafından vatandaşla destek sağlanmaya devam ediliyor. Devlet, yeni evlenen kişileri desteklemek amacıyla çeyiz yardımında bulunuyor. Eşler ayrı ayrı başvuru yaparak hesaplanan tutarları ikiye katlayabiliyor. Ancak bu yardımdan yararlanmak için bazı koşullar aranıyor. Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı yeni yılla birlikte artışa geçecek. Evlenirken 16 bin 394, ev alırken 42 bin 425 lira destek imkanı olacak. Evli çiftlerin masraflarını azaltmak için yapılan konut ve çeyiz desteği hakkında çoğu kişi detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, konut ve çeyiz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? İşte merak edilenler...