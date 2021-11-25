Bu işlerde çalışanlar daha fazla ödeme alacak!2022 Asgari ücret zammında yeni gelişme! Mesleğe göre maaş artacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 asgari ücret zam hesaplamasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda farklı sektörlerden işçi ve işverenlerin katıldığ 3 bine yakın kişi ile anket yapıldı. Ankette Ocak ayı maaş zammı ile ilgili ücret beklentisi ele alındı. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zam oranının belirlenmesinde diğer yıllara göre farklı bir hesaplama yapılabileceği dile getirildi. Bu kapsamda mesleğe göre asgari ücret maaşı konuşuluyor. İşte detaylar...
2022 Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammının ne zaman belli olacağına ilişkin, ''Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.'' açıklamasında bulundu. 2022 zam oranı için yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre riskli meslek gruplarına daha fazla maaş ödenecek. Peki riskli meslekler hangileri?
2022 yılı asgari ücret zammı ile ilgili işverenler ile yapılan görüşmelerde tüm sektörler için standart asgari ücret ödemelerinin 3.500 TL olarak kabul edildiği, ancak bu rakamın üzerine çıkılması için görüşmelerin de yapıldığı konuşuluyor.