Bu işlerde çalışanlar daha fazla ödeme alacak!2022 Asgari ücret zammında yeni gelişme! Mesleğe göre maaş artacak

2022 Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammının ne zaman belli olacağına ilişkin, ''Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.'' açıklamasında bulundu. 2022 zam oranı için yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre riskli meslek gruplarına daha fazla maaş ödenecek. Peki riskli meslekler hangileri?