A101'de geniş ürün skalası mest edecek! A101 2 Eylül 2021 aktüel kataloğuyla ceplere şenlik yaşatacak fırsatlar!
A101 2 Eylül aktüel kataloğuyla pek çok ürün yarın raflarda satışa sunulacak. A101'de bu hafta Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Borosilikat Cam Kupa 3'lü, Aksu Basık Tencere Tava 2'li, Ülker Caramio Kutulu Finger Çikolata, Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Kavun Beyaz, Browni İntense Gold Kek Çikolatı kaplamalı, Beşler Dondurulmuş Dana Steak Burger, Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Sakura Yeşil, Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması, Kappadokia Siyah Pirinç ve Toshiba 58 ekran Ultra Hd Android Smart Led Tv ürünleri dikkat çekecek.
01.09.2021 23:45
- Son Güncelleme: 01.09.2021 23:45
A101'de geniş ürün skalası mest edecek! A101 2 Eylül aktüel kataloğuyla ceplere şenlik yaşatacak fırsatlar yarın başlıyor. Hafta içi fırsatlarında A101 raflarında Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Kavun Beyaz, Browni İntense Gold Kek Çikolatı kaplamalı, Beşler Dondurulmuş Dana Steak Burger, Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Sakura Yeşil, Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması, Kappadokia Siyah Pirinç, Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Borosilikat Cam Kupa 3'lü, Aksu Basık Tencere Tava 2'li, Ülker Caramio Kutulu Finger Çikolata ürünleri satışta olacak.