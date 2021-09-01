A101'de geniş ürün skalası mest edecek! A101 2 Eylül 2021 aktüel kataloğuyla ceplere şenlik yaşatacak fırsatlar!

A101'de geniş ürün skalası mest edecek! A101 2 Eylül aktüel kataloğuyla ceplere şenlik yaşatacak fırsatlar yarın başlıyor. Hafta içi fırsatlarında A101 raflarında Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Kavun Beyaz, Browni İntense Gold Kek Çikolatı kaplamalı, Beşler Dondurulmuş Dana Steak Burger, Doğadan Büyülü Bohça 10'lu Bitki Çayı - Sakura Yeşil, Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması, Kappadokia Siyah Pirinç, Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Borosilikat Cam Kupa 3'lü, Aksu Basık Tencere Tava 2'li, Ülker Caramio Kutulu Finger Çikolata ürünleri satışta olacak.