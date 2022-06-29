Altın kahini İslam Memiş: 2 gün sonra... 29 Haziran altın neden düşüyor? Gram altın yükselecek mi?

Son dakika altın ve dolarda son durum... ALTIN DÜŞTÜ MÜ? 29 Haziran altın neden düşüyor? Gram, çeyrek altın yükselecek mi, ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. Son zamanlarda yükselişte olan gram altındaki dikkat çeken düşüş vatandaşların ilgisini çekti. BDDK TL ticari krediler için yeni kararını açıklamasının ardından dolar ve altında hızlı bir düşüş kaydedildi. Peki bu düşüş devam edecek mi? Konuya ilişkin açıklama yapan Finans Analisti İslam Memiş, hem BDDK'nın kararını değerlendirdi,hem de döviz ve altın piyasası için beklentilerini paylaştı...