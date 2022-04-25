2000 öncesi sonrası, SSK, 4B Bağkur'lu, memur emekliye EK İYİLEŞTİRME! Maaşlar katlanıyor! 3 müjde peş peşe verildi! En düşük maaş 8.622 TL...

Milyonların beklediği haber geldi. Temmuz'da milyonlara ek zam yolu göründü. Çalışma Bakanı Bilgin son dakika açıklamasında, " Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' ifadelerine yer verdi. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte Emekli memur Temmuz maaş zammı!