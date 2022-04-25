RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi ASHB az evvel açıkladı: 300+400+600 TL almak için e Devlet'ten başvuru yapmak yeter! PTT'den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

ASHB az evvel açıkladı: 300+400+600 TL almak için e Devlet'ten başvuru yapmak yeter! PTT'den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Çocuklu ailelere devlet tarafından destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşları sevindiren müjde duyuruldu. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için ise 600 lira veriliyor. İşte çocuk parasında dair merak edilen detaylar haberimizde!

25.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:10
PTT’den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! 300+400+600 TL almak için e Devlet’ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım ödemeleri bulunmaktadır. Bu yarımlar vatandaşları teşvik etmek amacıyla veya direkt olarak vatandaşlara destek amacıyla verilmektedir. Bunlar arasında çocuk parası bulunmaktadır. Çocuk yardım parası evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum sonrasında parasal olarak katkı sağlamak amacıyla devalet tarafından veriliyor. Bu yardımlar 300, 400, 600 TL'ye kadar çıkıyor. İşte konu hakkında merak edilenler!

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PTT’den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! 300+400+600 TL almak için e Devlet’ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardım yapılıyor. Bu yardımlardan bir tanesi de Çocuk parası. 1-2-3 çocuklu ailelere ödeme yapılıyor. Ödenen miktarın çocuk miktarına göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim.

PTT’den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! 300+400+600 TL almak için e Devlet’ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEME

Çocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.

PTT’den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! 300+400+600 TL almak için e Devlet’ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den başvuru imkanı var.

PTT’den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! 300+400+600 TL almak için e Devlet’ten başvuru yapmak yeter! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; k ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve k üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

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