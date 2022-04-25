ASHB az evvel açıkladı: 300+400+600 TL almak için e Devlet'ten başvuru yapmak yeter! PTT'den hemen şimdi 1.300 TL ödeme yapılıyor! Müracaat ettikten 25 gün sonra...

Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım ödemeleri bulunmaktadır. Bu yarımlar vatandaşları teşvik etmek amacıyla veya direkt olarak vatandaşlara destek amacıyla verilmektedir. Bunlar arasında çocuk parası bulunmaktadır. Çocuk yardım parası evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum sonrasında parasal olarak katkı sağlamak amacıyla devalet tarafından veriliyor. Bu yardımlar 300, 400, 600 TL'ye kadar çıkıyor. İşte konu hakkında merak edilenler!