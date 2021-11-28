Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

Konut kredisi faizleri en çok arananlar arasında girerken dikkat çeken bir liste yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla olurken, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ise en pahalı ilçe oldu. İşte metrekare fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri…