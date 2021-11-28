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Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul'u bile geride bıraktı

Ev almak isteyenler en ucuz ev arayışına girerken ev sahibi olanlar ise evini değerinin üstüne satma telaşında. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları konut kredisinde indirime girdi. Söz konusu indirimin ardından en çok arananlar arasında konut kredi faizleri yer alırken dikkat çeken bir liste daha yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla olurken, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ise en pahalı ilçe oldu. İşte metrekare fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri&hellip;

28.11.2021 15:49 - Son Güncelleme: 28.11.2021 15:49
Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

Konut kredisi faizleri en çok arananlar arasında girerken dikkat çeken bir liste yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla olurken, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ise en pahalı ilçe oldu. İşte metrekare fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri…

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Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

Türk halkının en çok tercih ettiği yatırımlardan bir tanesi hiç şüphesiz gayrimenkul. Kredi faiz oranlarının son dönemde düşüşe geçmesiyle beraber 'Konut fiyatları ne kadar oldu' sorusu gündemden düşmüyor.

Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

Tüm bunlarla beraber emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performans masaya yatırılarak, Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri açıklandı.

Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

MUĞLA İSTANBUL'U BİLE GERİDE BIRAKTI
Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

Bu illerde evi olanlar zengin oldu! İşte evlerin en pahalı olduğu il! İstanbul’u bile geride bıraktı

EN PAHALI İLÇE İSTANBUL'UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ
Hepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

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