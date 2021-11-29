Bebek Bezi, tuvalet kağıdı, yağ, süt, yumurta, et, salça... ŞOK indirimleri başladı! 50 TL altına düşen de var 10 TL altına düşen de!

ŞOK'un merakla beklenen yepyeni aktüel kataloğu yayınlandı. 28 Kasım'dan itibaren pek çok üründe indirim yapıldı 100 TL'nin altına düşen indirimler de oldu, 10 TL'nin altına düşen de... Yeni haftaya girilmesiyle zincir marketlerin günce kataloğu araştırılmaya başlandı. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı ŞOK'ta bu hafta belirlenen ürünlerde indirimler yapıldı. Bebek Bezi, tuvalet kağıdı, yağ, süt, yumurta, et, salça ve daha pek çok ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak indirimlere gidildi. İşte ŞOK'un yeni kataloğu...