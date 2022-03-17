Emekli maaşına 1.157 TL + ikramiyeye 37 bin 82 TL fark! 🌟3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYELERE MEGA ZAM! Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında sona yaklaşılıyor. Bakan Bilgin'in ilk toplantıda yaptığı açıklamada, öncelikle hiyerarşik seviye içinde ek göstergeler artırılarak adalet sağlanacağı belirtilmişti. Ardından mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 Ek Gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 Ek Gösterge emekli maaşına ne Kadar yansıyacak? İkramiyeler ne kadar olacak? İşte detaylar...
3600 ek gösterge memur ve emeklilererin maaşında, ikramiyelerinde büyük bir artışa sebep olacak. Bugün ek göstergede 2. buluşma gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla taslak metinler hazırlanırken, memur sendikalarıyla müzakere süreci de devam ediyor. Memurların yanında emekli maaşları ve ikramiyelerinde büyük artış yaşanacak düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçiriliyor. Böylece emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!
3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR YANSIYACAK?
3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor.
Tahmini rakamlara göre düzenlemenin devreye girmesi ile 4 bin 600 lira emekli maaşı alan bir kişi, 3600 ek gösterge ile 5 bin 520 lira olarak maaşı alabilecek.
Çalışırken de maaşlara etki edecek 3600 ek gösterge şuan için 7 bin 465 TL alan bir polisin maaşının 8 bin 950 TL'ye yükselmesini sağlarken, öğretmenlerin aldığı 6 bin 448 lira maaşın ise 7 bin 730 TL'ye çıkmasını sağlayacak.