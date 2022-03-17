Emekli maaşına 1.157 TL + ikramiyeye 37 bin 82 TL fark! 🌟3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYELERE MEGA ZAM! Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge memur ve emeklilererin maaşında, ikramiyelerinde büyük bir artışa sebep olacak. Bugün ek göstergede 2. buluşma gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla taslak metinler hazırlanırken, memur sendikalarıyla müzakere süreci de devam ediyor. Memurların yanında emekli maaşları ve ikramiyelerinde büyük artış yaşanacak düzenlemeye ilişkin çalışmalarda ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçiriliyor. Böylece emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!