Bu hastalığı olana 12.500 TL maaş! Ayrıca erken emeklilik geldi

Malulen ve Engelli Emeklilik Arasındaki Farklar Malulen emeklilik, bir kişinin sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybetmesi durumunda geçerlidir. İş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar da malulen emeklilik hakkı sağlar. Engelli emeklilik ise doğuştan gelen bir engel veya hastalık sonucu vergi indirimi aldıktan sonra mümkündür. Bu durumda en az %40 iş gücü kaybı aranır.

Kimler Engelli Emekliliğinden Yararlanabilir? Engellilik oranı en az %40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar, vergi indiriminden yararlanarak erken emekli olabilir. 1 Ekim 2008'den sonra ise Bağ-Kur'lular da bu hakka sahip olmuştur. Engelli emeklilik için gerekli ilk şart, çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az %40 oranında faydalanmaktır.