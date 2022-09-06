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Haberler Ekonomi EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak kamuoyunda başta EYT'nin kapsamıyla ilgili olmak üzere çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. İşte EYT ile ilgili yanlış bilinen 5 konu...

Çığıl Ön Yener
06.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.09.2022 07:00
EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

YANLIŞ: 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında emekli olacak.

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EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

DOĞRU: EYT kapsamı içine giren sigortalıların 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olmaları gerekiyor.

EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

EYT'lilerin hepsinin hemen emekli olmaları da mümkün değil. SSK'lılar için işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadın ise 20, erkek için 25 yılı tamamlamak gerekiyor.

EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda.

EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar

Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda.

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