EYT için 5 yanlış 5 doğru! SSK, Bağkur, 4/A ve 4/B’li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi olanların merak ettiği tüm detaylar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak kamuoyunda başta EYT'nin kapsamıyla ilgili olmak üzere çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. İşte EYT ile ilgili yanlış bilinen 5 konu...
06.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.09.2022 07:00
DOĞRU: EYT kapsamı içine giren sigortalıların 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olmaları gerekiyor.
Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda.