30 gün içinde ATM'den alabilirsiniz! PTT'den 1250 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı karşılıksız dağıtıyor! TC sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...
Her yıl yüzbinlerce kişinin yararlandığı sosyal yardımlar 2023 yılında zamlandı. Buna göre 65 yaş aylığı bin 997 liraya, evde bakım desteği 4 bin 336 liraya, engelli aylığı 2 bin 392 liraya, SED yardımı 3 bin 708 liraya yükseldi. Aile Destek Programı kapsamında verilen ödeme miktarı da 850 TL-1250 TL olarak güncellendi. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar!
2023 zamlı sosyal yardım ödeme miktarı belli oldu. Devletten karşılıksız destek parası alanlar yaşadı! Yeni yıllar birlikte PTT'den zamlı olarak almaya başlayacaklar. Vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Kira yardımı, çocuk yardımı, yaşlı aylığı bu yardımlardan sadece bir kaçı. Öte yandan Aile Destek Programı ile de maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda yardıma muhtaş ailelere 1250 TL'ye kadar para dağıtılıyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte karşılıksız ödeme alabilmek için başvuru detayları...
Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlara devlet her yıl düzenli olarak para yardımı yapıyor. Başvurular online ya da SYDV aracılığı ile alınıyor. Şartları taşıyanlara da PTT üzerinden ödemeler sağlanıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.''
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.