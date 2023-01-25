30 gün içinde ATM’den alabilirsiniz! PTT’den 1250 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı karşılıksız dağıtıyor! TC sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...

2023 zamlı sosyal yardım ödeme miktarı belli oldu. Devletten karşılıksız destek parası alanlar yaşadı! Yeni yıllar birlikte PTT'den zamlı olarak almaya başlayacaklar. Vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından bir çok sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Kira yardımı, çocuk yardımı, yaşlı aylığı bu yardımlardan sadece bir kaçı. Öte yandan Aile Destek Programı ile de maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda yardıma muhtaş ailelere 1250 TL'ye kadar para dağıtılıyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte karşılıksız ödeme alabilmek için başvuru detayları...